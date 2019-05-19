Лазарев устроил легкий стриптиз после «Евровидения» в эфире «России 1»

Российский исполнитель Сергей Лазарев приоткрыл грудь после спора с критиком Сергеем Соседовым в эфире «России 1».

Критик обвинил Лазарева, что на сцене была вовсе не душевая кабина.

Соседов настаивал, что Лазарев должен был появиться на сцене обнаженный по торс, и душевая кабина на сцене сделала бы это логичным.

Ранее Сергей Лазарев пошутил про свое выступление на «Евровидении».

Лазарев рассказал, что многие зрители думают, будто он купался под душем во время своего выступления. Однако он заверил, что это не так.