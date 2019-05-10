Мать Собчак отреагировала на скандал с заявлением Виторгана про 9 мая

Российский сенатор, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова согласилась со словами бывшего мужа своей дочери, актера Максима Виторгана о том, что празднование Дня Победы должно проходить без милитаристской окраски. Об этом сообщает НСН.

Также она высказалась за то, чтобы акцент 9 мая был сделан на почитании памяти погибших и чествовании ветеранов Великой Отечественной войны.

«День Победы надо, несомненно, надо отмечать возложением венков, памятью», — сказала Нарусова.

Она также поддержала акцию «Бессмертный полк» в том случае, если люди выходят на шествие искренне. По словам сенатора, ее сестра ежегодно принимает участие в «Бессмертном полку» с портретами родителей.

«Хотя мне не нравится, что празднование 9 мая превращается в какое-то шоу или возбуждает какие-то милитаристские чувства», — заключила Нарусова.

Ранее Виторган дал совет россиянам, как праздновать День Победы.