Доренко писал в телеграм за 4 часа до смерти

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко сделал последнюю запись в своем Telegram-канале за четыре часа до смерти.

Последнее обновление в телеграме журналиста было сделано в 15.42 мск.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.