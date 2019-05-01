Сын Уилла Смита сыграет молодого Канье Уэста

Сын Уилла Смита Джейден в 2018 году и Канье Уэст в 2005 году, коллаж «Газеты.Ru»
Eduardo Munoz/Reuters и Tina Fineberg/AP

Актер Джейден Смит, сын актера Уилла Смита, сыграет рэп-исполнителя Канье Уэста в молодости в фильме «Omniverse», передает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что действие фильма будет происходить «в альтернативной реальности».

Ранее сообщалось, что Канье Уэст нанял пожарных для спасения своего дома в Калифорнии.