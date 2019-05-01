Болтон обиделся на CNN из-за вопроса о звонке Трампа Путину

Американский советник президента по нацбезопасности Джон Болтон обиделся на телеканал CNN после того, как журналист Джон Берман задал ему вопрос о президенте США Дональде Трампе и российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает Mediaite.

Отмечается, что Болтон пришел на одну из программ, где Берман задавал ему разные вопросы. Советник Трампа обиделся на ведущего, когда тот уточнил у него насчет ранее сказанных слов о якобы запланированном звонке Путина и Трампа. Берман пытался вывести Болтона на разговор, однако тот не отвечал и тогда журналист подчеркнул, что советник «упускает общий смысл».

«Тот, кто упускает суть, это ты», — резко ответил Болтон.

Ранее Болтон обратился к России с просьбой на фоне происходящего в Венесуэле.