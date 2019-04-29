Путин вручил медаль Героя Труда Лановому

Советский артист Василий Лановой получил медаль Героя Труда из рук российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Артисту Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова это звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

«Такой настрой на работу — это так важно, такой настрой не мене важен, чем результаты», — подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что Путин также присвоил это почетное звание еще четырем россиянам. Президент вручил им награды и отметил, что в своих речах все награжденные говорили о своей работе и о любви к ней.

Ранее сообщалось, что Путин вручил медали Героям Труд.

Василий Лановой дебютировал в кино в роли старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости» (1954). Сыграл Павла Корчагин в одноименном фильме по роману Николая Островского «Как закалялась сталь», Артура Грея в «Алых парусах», Анатоля Курагина в «Войне и мире», Алексея Вронского в »Анне Карениной» и др.