Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой

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Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Обращение было опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, Быстрицкая была великой актрисой и человеком редкого обаяния.

«Выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству. Стала настоящей легендой!», — отметил Путин.

Он добавил, что память об Элине Быстрицкой сохранится навсегда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Артистка скончалась на 92-ом году жизни. Смерти предшествовала долгая тяжелая болезнь.

Элина Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года, снималась в кино с 1950 года. Всесоюзную любовь ей принесла роль донской казачки Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова.