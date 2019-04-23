Создатель«Гравити Фолз» сделает для Netflix мультик для взрослых

Американская компания Netflix заказала мультипликационный сериал Inside Job (Инсайдеры), рассчитанный на взрослую аудиторию. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что над 20-серийным проектом будет работать Шион Такеучи, известная как исполнительный продюсер «Гравити Фолз». Местом действия будет теневое правительство, в котором становятся реальностью все возможные теории заговора. При этом существует женщина, которая борется за то, чтобы скрыть происходящий там хаос.

Ранее сообщалось, что автор «Гравити Фолз» будет рисовать мультики для Netflix.