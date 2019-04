Экс-замдиректора ЦРУ сыграл в «Игре престолов»

Бывший высокопоставленный сотрудник Центрального Разведывательного управления (ЦРУ) США, экс-замдиректора ведомства Дэвид Коэн сыграл в новом эпизоде сериала «Игра престолов».

Об этом ЦРУ сообщило в своем твиттере.

В ЦРУ отнесли съемки в популярном сериале к преимуществам работы в разведке.

«Преимуществом работы в ЦРУ является путешествие по миру. Очевидно, это иногда распространяется и на другие миры. «Маленькие птички», ищите нашего бывшего заместителя директора, бродящего по Вестеросу в сегодняшнем эпизоде «Игры престолов»», — говорится в сообщении ЦРУ.

«Маленькие птички» являются членами сети шпионов и информаторов на службе у одного из персонажей фильма, Вариса.

Коэн сыграл в сцене, где крестьянам раздают похлебку. Экс-замдиректора ЦРУ сыграл одного из крестьян.

Ранее сообщалось, что новый эпизод «Игры престолов» слили в Сеть.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…



"Little birds," be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight's episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju