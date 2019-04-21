Барановская оправдалась за связь с Гордоном

Телеведущая Юлия Барановская впервые пояснила, какие отношения ее связывают с Александром Гордоном, сообщает сайт kp.ru.

Сообщается, что недавно телеведущая опубликовала снимок с Гордоном, который сопроводила подписью: «Я всегда его очень внимательно слушаю». Поклонники моментально приписали Барановской роман с коллегой.

На это ведущая отметила, что ее с Гордоном связывает исключительно дружеские и профессиональные отношения, а также добавила, что он «по уши влюблен в свою жену Нозу».

Ранее Барановская вспомнила счастливые моменты в браке с футболистом Андреем Аршавиным.