Появились первые фото Чулпан Хаматовой в роли Доктора Лизы

В интернете появились первые фотографии российской актрисы Чулпан Хаматовой в образе Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Об этом сообщает Starthit.

Как отмечается, ради исполнения этой роли Хаматова сменила имидж и стала блондинкой. Она была лично знакома с Доктором Лизой, но согласилась участвовать в проекте не без колебаний.

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«Конечно, такой объем личности, и столько дел в ее жизни, поэтому эта роль очень воодушевляет, а с другой стороны — пугает», — призналась Хаматова.

Ранее Чулпан Хаматова превратилась в блондинку.