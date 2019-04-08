В Кремле отказались комментировать решение суда по Серебренникову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не имеет права» комментировать решение суда об освобождение режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает РИА «Новости».

Песков также подчеркнул, что правительство «не имеет права» реагировать на подобное.

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Ранее сообщалось, что Мосгорсуд освободил Серебренникова, заменив меру пресечения.

Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.