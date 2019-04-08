Познер придумал способ объединения россиян

Телеведущий Владимир Познер назвал способ объединения всех жителей России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Познера, Россия пока не имеет национальной идеи, но россиян может объединить правда.

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды», — подчеркнул Познер.

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Телеведущий считает, что будущее страны зависит от осознания жителей, что они живут в своей стране, что Россия «зависит» от них, от выбора и поведения каждого.

Кроме того, Познер добавил, что национальную идею не получится создать на основе православия.

Ранее сообщалось, что Познер назвал отличие русских от европейцев.