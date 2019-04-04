Вдова Говорухина экстренно госпитализирована после суда

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Вдова кинорежиссера Станислава Говорухина экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, передает «Рен ТВ».

Медики «скорой помощи» диагностировали у 71-летней Галины Говорухиной сильный стресс и повышенное артериальное давление. Для определения точного диагноза и стабилизации психического состояния вдовы режиссера было принято решение ее госпитализировать.

Известно, что самочувствие Говорухиной ухудшилось 3 апреля после того, как прошел суд по делу о наследстве режиссера. На часть наследства претендует актриса Анастасия Марцинковская. По словам Марцинковской, у нее от Говорухина 14 лет назад родился ребенок, и она хочет установить факт признания отцовства и впоследствии вступить в наследство.