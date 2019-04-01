СБУ обжалует разрешение на въезд Добронравову

Служба безопасности Украины намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, сообщают «Украинские новости».

«Будем обжаловать», — сказал он.

Окружной административный суд в Киеве отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Судом было признано незаконным решение украинского минкульта внести Добронравова в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины и запретить ему въезд в страну на три года.