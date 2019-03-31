Сериал Netflix оказался в центре антисемитского скандала

Сериал Netflix «Академия Амбрелла» обвинили в антисемитизме. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что в одном из последних выпусков рассказывается история семьи из усыновленных детей со сверхспособностями, которые должны предотвратить апокалипсис. Они противостоят Комиссии — организации, которая стремится обеспечить наступление конца света. В последнем эпизоде ее глава говорит на идише. Также злодейка употребляет отдельные слова на этом языке в шестом эпизоде сериала.

Реклама

По словам вице-президента совета британских евреев Аманды Боумен, использование идиша злодеем сериала является антисемитским.

«Netflix должен принять меры для устранения расизма в этой сцене», — сказала Боумен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что демократы стали «антиеврейской партией».