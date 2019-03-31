Элтон Джон встал на сторону Джорджа Клуни и геев

Британский певец Элтон Джон поддержал бойкот, объявленный американским актером Джорджем Клуни отелям Брунея из-за жестокого отношения к геям. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что бойкот касается девяти отелей, которые принадлежат султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Он принял решение о введении с 3 апреля смертной казни за гомосексуальные акты.

Реклама

По мнению Джона, способность любить относится к основным правам человека. Он подчеркнул, что вместе со своим мужем Дэвидом заслуживает, чтобы к ним относились с уважением.

«Дискриминация по признаку сексуальности совершенно неправильна и не имеет места ни в одном обществе», — подчеркнул Джон.

Ранее Джорджа Клуни раскритиковали за бойкот Брунея из-за отношения к геям.