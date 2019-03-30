Лиам Нисон извинился за слова об убийстве «черного ублюдка»

Британский актер ирландского происхождения Лиам Нисон принес официальные извинения после расистского скандала, пишет The Guardian.

Ранее Нисон заявил, что несколько лет назад его подруга стала жертвой сексуального насилия. Актер добавил, что он спросил у нее про цвет кожи нападавшего. После этого, отметил Нисон, он ходил по городу и надеялся, что он встретится с «черным ублюдком» (в этот момент интервью он изобразил пальцами кавычки) и сможет «убить» его.

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Он попросил прощения за свои неосторожные слова, добавив, что это было импульсивное высказывание.

«Я упустил суть и причинил боль многим людям», — заключил Нисон.