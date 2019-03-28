Звезда «Империи» заплатит за расходы после скандального решения суда

Мэр Чикаго Рам Эмануэль заявил, что звезда сериала «Империя» Джусси Смоллетт заплатит за судебные расходы. Об этом сообщает Law and Crime.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов Чикагского полицейского управления были недовольны тем, что прокуратура округа Кук сняла обвинения против Смоллетта. Позже Эмануэль заявил, что потребует от Смоллетта сумму в размере $10 тыс.

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Уточняется, что Эмануэль отправит Смоллетту счет, чтобы покрыть расходы за судебное разбирательство. По его словам, полиция потратила время и ресурсы в поисках свидетелей по делу и их допроса.

Ранее сообщалось, что скандальное дело звезды «Империи» внезапно закрыли.