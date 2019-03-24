«Фальшивка»: Бэнкси о выставке его работ в Афинах
Британский художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в столице Греции является фальшивой. Об этом сообщается на сайте художника.
«Прошла волна выставок Бэнкси, ни одна из которых не была согласована», — говорится в сообщении.
По его словам, речь идет о выставках его работ в Афинах, Брюсселе, Амстердаме, Мадриде и других городах.
Реклама
Он также добавил, что данные мероприятия небыли согласованы с ним.
Бэнкси призвал относится к этим выставкам соответственно.