«Фальшивка»: Бэнкси о выставке его работ в Афинах

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Британский художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в столице Греции является фальшивой. Об этом сообщается на сайте художника.

«Прошла волна выставок Бэнкси, ни одна из которых не была согласована», — говорится в сообщении.

По его словам, речь идет о выставках его работ в Афинах, Брюсселе, Амстердаме, Мадриде и других городах.

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Он также добавил, что данные мероприятия небыли согласованы с ним.

Бэнкси призвал относится к этим выставкам соответственно.

Ранее Бэнкси рассказал о задумке с измельченной картиной.