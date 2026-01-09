Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Совфеде назвали Данию «полуколонией США»

Сенатор Пушков: Дания добровольно стала полуколонией США и ни в чем не отказывала
РИА Новости

Дания «странно упирается» в вопросе Гренландии, несмотря на то, что давно является «добровольной полуколонией» Соединенных Штатов и ни в чем им не отказывает. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Именно в Дании, на острове около Копенгагена, расположена американская база электронной слежки за европейскими союзниками. Дания - страна, которая занимает 1-е место в Европе по объемам помощи Украине», — написал Пушков.

Он напомнил, что во время президентства Барака Обамы Дания согласилась помочь АНБ следить за канцлером Ангелой Меркель, а при Джо Байдене заявила о себе как о ведущем враге России.

«Дания все делает для США. Пришло время уступить Гренландию. Чего ни сделаешь ради метрополии...», — указал сенатор.

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата писала, что страны Европы готовятся к прямому столкновению с США из-за Гренландии. По данным издания, сейчас разрабатывается план по сдерживанию США в случае вторжения в Гренландию. В том числе изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583075_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+