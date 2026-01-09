Сенатор Пушков: Дания добровольно стала полуколонией США и ни в чем не отказывала

Дания «странно упирается» в вопросе Гренландии, несмотря на то, что давно является «добровольной полуколонией» Соединенных Штатов и ни в чем им не отказывает. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Именно в Дании, на острове около Копенгагена, расположена американская база электронной слежки за европейскими союзниками. Дания - страна, которая занимает 1-е место в Европе по объемам помощи Украине», — написал Пушков.

Он напомнил, что во время президентства Барака Обамы Дания согласилась помочь АНБ следить за канцлером Ангелой Меркель, а при Джо Байдене заявила о себе как о ведущем враге России.

«Дания все делает для США. Пришло время уступить Гренландию. Чего ни сделаешь ради метрополии...», — указал сенатор.

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата писала, что страны Европы готовятся к прямому столкновению с США из-за Гренландии. По данным издания, сейчас разрабатывается план по сдерживанию США в случае вторжения в Гренландию. В том числе изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

