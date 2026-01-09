Россиян предупредили о сильных снегопадах

В регионах Центральной России в пятницу, 9 января ожидаются аномальные снегопады. Об в Telegram-канале предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, причиной таких погодных условий стал циклон «Фрэнсис».

«Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с 9 до 15 часов. За день 9 января выпадет еще дополнительно до 17-22 миллиметров осадков, а к вечеру в столице нашей родины образуются сугробы высотой до 65 сантиметров», — отметил Тишковец.

Он уточнил, что значительно осадки ослабнут лишь к утру субботы, 10 января.

О том, что в Москву и область придет непогода, ранее предупреждали синоптики и МЧС. По данным экстренных служб, снег будет идти до вечера 9 января.

Кроме того, движение на трассе М4 «Дон» 8 января было затруднено из-за нечищеной дороги. Автомобилисты пробирались сквозь занесенное снегом дорожное полотно.

Ранее были названы способы защититься от травм во время наледи и снегопадов.