В Рудно во Львовской области сработала система безопасности газопровода

Мэр Львова Садовой: 376 абонентов в Рудно остались без газоснабжения
Более 370 абонентов в селе Рудно во Львовской области остались без газоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, в населенном пункте сработала автоматическая система безопасности газапровода.

«Из соображений безопасности газоснабжение временно приостановлено для 376 абонентов на нескольких улицах», — отмечается в заявлении.

Садовой подчеркнул, что в настоящее время сотрудники профильных служб проверяют оборудование. Как только работы будут завершены, подача газа возобновится.

В ночь на 9 января в городе Львове произошло не менее шести взрывов. Глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта инфраструктуры. Предположительно, урон могли получить Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище газа. Как рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в Рудно после прилетов возникли проблемы с газоснабжением.

Telegram-канал «Николаевский Ванек» предположил, что удар по Львовской области был нанесен с помощью баллистической ракеты «Орешник» без боевой части. Впоследствии министерство обороны РФ подтвердило, что военнослужащие страны нанесли массированный удар, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины.

Ранее в Киеве после прилетов ввели экстренные отключения света.

