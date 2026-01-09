Евродепутат рассказал, какой может быть реакция ЕС на захват Гренландии США

Европейский союз (ЕС) в лучшем случае превратит захват Соединенными Штатами подконтрольной датским властям Гренландии в сделку и будут вести переговоры о компенсации. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил депутат Европейского парламента, представляющий французскую партию «Национальное объединение», Тьерри Мариани.

По его мнению, Брюссель может вообще никак не отреагировать на захват датского острова Вашингтоном. Все из-за того, что у ЕС нет для этого никаких политических или стратегических средств.

«В лучшем случае он не будет этому противостоять: он будет вести переговоры об условиях, цене, компенсациях. Он превратит аннексию в сделку», — отметил парламентарий.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Как он сказал, подконтрольный Дании остров якобы окружен кораблями России и Китая и нужен американцам «для обороны».

9 января газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в ЕС написала, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии. В частности, об этом шла речь на встрече посла Дании в США Йеспера Мёллера Сёренсена и представителя Гренландии в Вашингтоне Якоба Ибосетсена с американскими конгрессменами.

Ранее в ЕС обсудили возможную реакцию в случае атаки США на Гренландию.