Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Эксперты предсказали рост цен на стройматериалы в России в 2026 году

ТАСС: цены на стройматериалы в России могут вырасти на 15% в 2026 году
Павел Бедняков/РИА Новости

Цены на стройматериалы в России в 2026 году вырастут на 15%. Об этом ТАСС рассказали эксперты.

«Ожидаем умеренный рост цен на строительные материалы, близкий к инфляции, без резких скачков», — сказал агентству вице-президент по производству группы RBI Александр Бойцов.

По мнению ведущего специалиста по управлению стоимостью строительного проекта DBC Construction Александра Романченко, цены вырастут на 5-7%.

Директор по строительству Uniq Development Игорь Рожков выразил мнение, что цены на стройматериалы в среднем будут увеличиваться в пределах 15% в год при сохранении высокой стоимости финансирования и умеренном вводе жилья, однако, указал эксперт, по отдельным материалам рост может быть значительнее.

Коммерческий директор «Главстрой регионы» Алексей Артошин отметил, что в наступившем году цены на стройматериалы будут расти умеренно. Рост цен будет связан прежде всего с увеличением налоговой нагрузки, включая изменение параметров НДС, а также с инфляционными факторами. Сдерживающее влияние, по его словам, на динамику окажет снижение ключевой ставки Центральным банком России.

Ранее россиян предупредили о подорожании окон.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583009_rnd_3",
    "video_id": "record::517f8fbe-fcf9-44a1-bfab-34544c8bb2f7"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+