Эксперты предсказали рост цен на стройматериалы в России в 2026 году

ТАСС: цены на стройматериалы в России могут вырасти на 15% в 2026 году

Цены на стройматериалы в России в 2026 году вырастут на 15%. Об этом ТАСС рассказали эксперты.

«Ожидаем умеренный рост цен на строительные материалы, близкий к инфляции, без резких скачков», — сказал агентству вице-президент по производству группы RBI Александр Бойцов.

По мнению ведущего специалиста по управлению стоимостью строительного проекта DBC Construction Александра Романченко, цены вырастут на 5-7%.

Директор по строительству Uniq Development Игорь Рожков выразил мнение, что цены на стройматериалы в среднем будут увеличиваться в пределах 15% в год при сохранении высокой стоимости финансирования и умеренном вводе жилья, однако, указал эксперт, по отдельным материалам рост может быть значительнее.

Коммерческий директор «Главстрой регионы» Алексей Артошин отметил, что в наступившем году цены на стройматериалы будут расти умеренно. Рост цен будет связан прежде всего с увеличением налоговой нагрузки, включая изменение параметров НДС, а также с инфляционными факторами. Сдерживающее влияние, по его словам, на динамику окажет снижение ключевой ставки Центральным банком России.

Ранее россиян предупредили о подорожании окон.