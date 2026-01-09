В Волгограде планируют провести «антиабортный» молебен

В Волгограде 11 января пройдет молебен в защиту нерожденных детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Кафедрального собора Александра Невского, в котором пройдет богослужение.

Уточняется, что текст молебна утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви (РПЦ) в ходе заседания 26 декабря 2025 года.

«В тексте молебна содержатся прошения о вразумлении обуреваемых греховным помыслом совершить аборт, о даровании им страха Божия, а также о защите нерожденных младенцев и о прекращении совершения этого греха в нашей стране», — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в Волгоградской епархии, в РПЦ постановили проводить данный молебен и в другие дни года или согласно определенному графику – по поступающим обращениям.

До этого российский священник Федор Лукьянов сообщил, что количество российских частных клиник, прекративших проведение абортов, достигло 800, что, по мнению РПЦ, свидетельствует о высокой демографической сознательности бизнеса.

Ранее в Саратове священников закрепили за женскими консультациями.