Стало известно, почему не стоит перевыполнять KPI

Погоня за показателями KPI «120% от плана» может оборачиваться для бизнеса потерей людей, мотивации и устойчивости. К такому выводу пришли кадровые аналитики компании Стахановец, исследование есть у «Газеты.Ru».

«В корпоративной практике резкий рост показателей традиционно воспринимается как безусловный успех. Однако, как показало исследование, подобные «рывки» часто становятся признаком системного перегруза. За краткосрочными победами следуют выгорание сотрудников, рост ошибок и уход ключевых специалистов. Если команда демонстрирует результат выше 120% от плана в одном из кварталов, то с вероятностью 73% уже через полгода ее показатели снижаются на 20–50% ниже базового уровня. Причина — исчерпание не только временных, но и эмоциональных и когнитивных ресурсов сотрудников», — отмечается в исследовании.

Гендиректор «Стахановца» Дмитрий Исаев пояснил, что руководитель видит высокий результат и начинает считать его новой нормой, не замечая, какой ценой он был достигнут. В результате экстремальный темп закрепляется в планировании, а система поощряет не устойчивость, а перегрузку, подчеркнул Исаев.

Аналитика назвали маркеры выгорания: рост числа коротких больничных, смещение рабочей активности на поздний вечер, увеличение количества ошибок в рутинных задачах. В таких коллективах текучесть кадров в течение следующих шести месяцев возрастала в среднем на 40%, причем чаще уходили наиболее востребованные и сильные специалисты, подчеркивается в исследовании.

Эксперты отметили, что постоянный режим «форсажа» разрушает не только мотивацию, но и способность команд к развитию. Для достижения рекордов сотрудники нередко жертвуют качеством, перерабатывают и откладывают долгосрочные задачи ради сиюминутного результата, предупредили аналитики.

В качестве альтернативы эксперты предлагают сместить фокус с разовых рекордов на устойчивость. В системе оценки эффективности наряду с финансовыми показателями должны учитываться уровень выгорания, текучесть кадров и психологическая безопасность в команде, посоветовали аналитики. По данным исследования, между состоянием коллектива и финансовыми результатами существует прямая и измеримая связь.

Стабильная работа без авралов оказывается для бизнеса выгоднее, чем громкие, но краткосрочные победы, заключили аналитики.

