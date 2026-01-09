США обвинили в отрицании существования Венесуэлы как государства

Своими заявлениями о контроле над Венесуэлой США отрицают само существование этого государства. Об этом заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Он подчеркнул, что заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США «будут управлять» Венесуэлой в течении переходного периода, нарушает суверенитет страны и право народа на самоопределение.

«Это означает отрицание самого существования венесуэльского государства как субъекта международного права и обращение с ним как с подмандатной территорией», — отметил депутат, добавив, что ни одна норма международного права не дает США для этого юридических оснований.

Мариани считает, что реальный подтекст этих заявлений «прозрачен». По его мнению, речь идет о контроле над ресурсами, прежде всего над нефтью. Он обратил внимание, что Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами, а США имеют очевидный стратегический интерес.

До этого Дональд Трамп заявил, что США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами. По его словам, на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет. При этом он заверил, что США смогут оперативно восстановить экономику страны.

Ранее Небензя заявил, что действия США против Венесуэлы являются проявлением неоколониализма.