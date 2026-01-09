Размер шрифта
Малинин с отрывом выиграл КП на чемпионате США, побив мировой рекорд

Малинин выиграл короткую программу на чемпионате США, превзойдя мировой рекорд
Liam Richards/Global Look Press

Американский фигурист, двукратный чемпион мира Илья Малинин возглавил турнирную таблицу после короткой программы на чемпионате США в Сент-Луисе.

Результат фигуриста составил 115,10 балла. Этот показатель оказался выше действующего мирового рекорда в короткой программе, который принадлежит его соотечественнику Нейтану Чену — 113,97 балла, установлен на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако достижение Малинина не будет ратифицировано Международным союзом конькобежцев (ISU), так как рекорды признаются только на международных соревнованиях под эгидой федерации.

Второе место после короткой программы занял Томоки Хиватаси (89,26 балла), третьим стал Джейсон Браун (88,49).

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.

Ранее российская чемпионка предрекла проигрыш Петра Гуменника Малинина на Олимпиаде.

