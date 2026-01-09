Размер шрифта
Врач составила график похудения к лету по месяцам

Врач Смирнова: чтобы успешно похудеть к лету, рацион нужно менять в феврале
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы успешно похудеть к лету, в январе нужно удерживать вес, а в феврале начать снижать калорийность рациона, рассказала «Газете.Ru» заведующий хирургическим отделением, хирург клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Виктория Смирнова.

«Можно составить примерный график похудения к лету. В январе нужно держать фокус на адаптацию. Не худеть, а удерживать вес. Внедряйте принципы здорового питания, начните пить витамин D, добавьте движение. Главное — не набрать вес. На февраль-март приходится постепенное снижение калорийности за счет урезания простых углеводов и добавления белка. Здесь должен быть пик физической активности. Можно ввести интервальное голодание (например, 16 часов — голод, 8 — еда), если нет противопоказаний», – рассказала врач.

Главное, по словам доктора, соблюдать норму белка, пить достаточное количество воды и заменить обычные десерты на более полезные, например запеченные яблоки с корицей, творожные запеканки или фруктовые желе.

В апреле-мае, согласно плану, должна быть максимальная шлифовка фигуры и питания и поддержка достигнутого результата. Врач советует увеличить в рационе объем овощей и зелени и скорректировать тренировочный план.

«Секрет в том, чтобы рассматривать зиму не как врага, а как стратегический период подготовки. Это время построить здоровые привычки, укрепить иммунитет, поддержать метаболизм качественной едой и регулярной активностью. Тогда к весне вы подойдете не ослабленными после диет, а полными сил, и финальный этап будет естественным и эффективным.

Ранее врач рассказала, что должно быть в аптечке на случай отравления.

