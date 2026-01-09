Размер шрифта
Трамп анонсировал операцию против наркокартелей в Латинской Америке

Трамп: США проведут наземную операцию в Мексике против наркокартелей
Kevin Lamarque/Reuters

Вооруженные силы США приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы собираемся начать наземную операцию», — сказал американский лидер.

Республиканец отметил, что картели управляют Мексикой. По его словам, он с грустью следит за этой ситуацией.

3 января, вскоре после проведения в Венесуэле операции по захвату президента страны Николаса Мадуро, Трамп на пресс-конференции пригрозил нескольким латиноамериканским странам. В частности, американский лидер заявил, что Вашингтону «придется что-то сделать» с Мексикой, где, по его мнению, сильно влияние преступных картелей. Он утверждал, что власти страны предпринимают недостаточные усилия по борьбе с ними, из-за чего государство превратилось в канал поставок наркотиков в Соединенные Штаты.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла обвинения Трампа, указав, что мексиканские власти активно сотрудничают с США по борьбе с наркотрафиком.

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».

