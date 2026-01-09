Стало известно, что думают гренландцы о присоединении к США

Большинство жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на социологический опрос, проведенный компанией Verian.

Отмечается, что гренландцы не хотят становиться американцами, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. В частности, жителей острова беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги. При этом 6% не против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще 45% респондентов рассматривают это стремление американского лидера Дональда Трампа как угрозу.

Авторы статьи предположили, что США могут предложить жителям Гренландии американский паспорт и по $1 млн, чтобы те поддержали идею о присоединении Гренландии к США. Кроме того, как считают в издании, миллиардер Илон Маск мог бы подарить каждому жителю острова по автомобилю Tesla.

До этого газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в ЕС сообщила, что власти Дании пытаются убедить американцев, что они не заинтересованы в продаже Гренландии. На днях посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен провели встречу с американскими конгрессменами по этому вопросу. По словам источника, переговоры были интенсивными.

Ранее в Германии призвали Данию к уступке США в вопросе с Гренландией.