Лазарев поделился главными выводами после прошлого выступления на Евровидении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/517/12171517/29482-84-pic905-895x505-59580.jpg">

Российский участник «Евровидения» Сергей Лазарев рассказал о том, какие главные выводы он сделал после прошлого выступления на песенном конкурсе. Об этом он рассказал в интервью на официальном YouTube-канале конкурса.

Лазарев отметил, что посоветовал был себе, судя по прошлому опыту, «не слушать чужое мнение» и «не обращать внимание на букмекеров».

Реклама

«Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: «Ты победитель — это точно на сто процентов», и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав», — добавил Лазарев.

Певец отметил, что его новая песня отличается от старой. В песне Scream («Крик»), с которой он будет представлять Россию на «Евровидении-2019», больше чувств.

Ранее сообщалось, что Юлия Савичева предсказала исход выступления Лазарева на «Евровидении».