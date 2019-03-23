Шнуров объяснил свою фразу «Пушкин — не наше все»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил свою фразу «Пушкин — не наше все», которую он произнес во время заседания совета по культуре при Госдуме. Об этом сообщает РБК.
По его словам, он хотел сказать о том, что помимо знаменитого русского стихотворца есть и другие поэты.
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«Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть еще Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая», — пояснил Шнуров.
Ранее сообщалось, что Шнуров захотел разогнать Минкульт, поскольку он якобы не нужен стране.