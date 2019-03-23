<img src="//img.gazeta.ru/files3/221/11987221/shnu-pic905-895x505-93786.jpg">

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил свою фразу «Пушкин — не наше все», которую он произнес во время заседания совета по культуре при Госдуме. Об этом сообщает РБК.

По его словам, он хотел сказать о том, что помимо знаменитого русского стихотворца есть и другие поэты.

Реклама

«Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть еще Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая», — пояснил Шнуров.

Ранее сообщалось, что Шнуров захотел разогнать Минкульт, поскольку он якобы не нужен стране.