Барбара Стрейзанд сделала заявление о скандале с Майклом Джексоном

Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд отреагировала на скандал с поп-певцом Майклом Джексоном, которого снова обвинили в педофилии. Об этом сообщает Daily News.

Как отмечается, она поверила тем историям, которые были рассказаны в фильме «Покидая Неверленд». Однако она подчеркнула, что вина за произошедшее больше лежит на родителях Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака.

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Также Стрейзанд добавила, что случившееся с обвинителями Джексона их «не убило», и они сами испытывали некую эйфорию от нахождения рядом с музыкантом.

Она подчеркнула, что сексуальные потребности поп-певца были его сексуальными потребностями, которые происходили либо из его детства, либо из его природы.

Ранее сообщалось, что обвинивший Майкла Джексона в педофилии танцор высказался о запрете его песен.