Фото разбитого инсультом Николая Носкова появились в соцсетях

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о встрече с певцом Николаем Носковым, который приходит в себя после инсульта, сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что музыкант начал появляться на публичных мероприятиях.

Пригожин сообщил, что Носков появился на вечеринке по случаю презентации одного из молодых музыкантов.

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«Вчера был особенный вечер. ...Счастлив был снова встретиться с легендарным и одним из самых моих любимых артистов Николаем Носковым», — написал он.

Ранее жена Николая Носкова рассказала о его инсульте и депрессии.