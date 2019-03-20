Ченнинг Татум изменился до неузнаваемости

Американский актер и продюсер Ченнинг Татум стал блондином. Фото с новой прической он опубликовал в сторис в инстаграме.

Татум коротко подстригся и перекрасился в блондина, а потом спросил фанатов «плохая ли это идея».

Отмечается, что многим пользователям не понравился новый цвет волос американского артиста.

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Голливудский актер Ченнинг Татум, более 10 лет назад завоевал популярность благодаря главной роли в картине «Шаг вперед».

Ранее сообщалось, что Ченнинг Татум может стать режиссером фильма про Гамбита.