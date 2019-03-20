Стали известны исполнители двух ролей в «Вестсайдской истории» Спилберга
В мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история» примут участие актеры Кори Столл и Брайан Д'Арси Джеймс. Об этом сообщает издание Deadline.
Как отмечается, Столл исполнит роль лейтенанта Шранка, нью-йоркского детектива, который обвиняется в подавлении гражданских волнений в округе, в котором существуют расовые противоречия. Д'Арси Джеймс, в свою очередь, сыграет роль сержанта Крупке, полицейского, на территории которого враждуют различные банды.
Ранее сообщалось, что Спилберг выбрал главного героя своей «Вестсайдской истории».