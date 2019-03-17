В Мосгордуме оценили идею увековечить имя «красивой, талантливой девочки» Началовой
Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов заявил, что певица Юлия Началова была «красивой, талантливой девочкой», однако ее «увековечивание» в Москве не зависит от его инициативы. Слова чиновника передает РИА «Новости».
По его словам, предложение увековечить певицу должно «исходить» либо от людей, которые жили «рядом» с ней, либо от «творческого союза».
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«Давайте смотреть по тем предложениям, которые поступят. Если поступят, тогда почему нет», — сказал депутат.
Аргументируя жизнеспособность такой инициативы, Герасимов отметил, что Началова была «красивой, талантливой девочкой».
Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».