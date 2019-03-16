Рэйф Файнс оценил возможность появления темнокожего Джеймса Бонда

Британский актер Рэйф Файнс рассказал о том, может ли в очередном шпионском фильме появиться темнокожий Джеймс Бонд. Об этом сообщает «Би-би-си».

Он заявил, что лично ему хотелось бы увидеть, как прекрасный темнокожий актер исполнит эту роль, но это не обязательно произойдет уже в новой части.

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«Я думаю, что мы можем переосмыслить идею Бонда и заменить его женщиной или актером любого этнического меньшинства», — отметил Файнс.

Также артист подчеркнул, что у него еще нет доступа к сценарию картины.

Ранее сообщалось, что Джеймс Бонд пересядет на электромобиль.