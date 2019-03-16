Лоза открыл тайну нездоровья Началовой

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Музыкант и композитор Юрий Лоза высказался по поводу состояния певицы Юлии Началовой. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Лоза предположил, что Началова в состоянии дышать, но мозг не отдает соответствующей команды, «не работает функция легких».

«Она могла отравиться, могла перегрузить фильтрующую систему и так далее. Сейчас врачи подтвердили отказ почек», — сказал Лоза.

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Он обратился внимание на незаживающую ногу певицы, которая может указывать на плохую циркуляцию крови. Лоза отметил, что состояние певицы может быть связано с омолаживающими процедурами, которые отразились на ее почках и печени. Он посоветовал ей «лежать», а также есть обезжиренные продукты.

«Надо молиться за Юлию Началову», — заключил Лоза.

Ранее лечащий врач Началовой обвинил медиков США в ее болезни.