Новости политики

Власти Венесуэлы ответили на заявление США о нестабильности в стране

МИД Венесуэлы заявил об отсутствии рисков, о которых сообщил Госдеп США
Global Look Press

Заявление Госдепа США о нестабильности и угрозе безопасности в Венесуэле основывается на несуществующих сведениях. Об этом заявил МИД Венесуэлы.

«Министерство иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла отмечает, что предупреждение о безопасности в отношении нашей страны, опубликованное Государственным департаментом Соединенных Штатов, основывается на несуществующих сведениях и направлено на формирование восприятия риска, которого в действительности не существует», — говорится в заявлении.

3 января посольство США призвало граждан не посещать Венесуэлу из-за высокого риска незаконного задержания, пыток в тюрьмах, терроризма, похищения людей, произвольного применения местных законов, преступности, беспорядков и плохо развитой инфраструктуры здравоохранения.

10 января Госдеп сообщил, что ситуация с безопасностью в республике остается нестабильной.

Ранее Госдеп США объявил западное полушарие «исключительной зоной интересов» страны.

