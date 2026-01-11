В России пенсионные баллы подорожали почти до 66 тысяч рублей

Граждане России, не набравшие необходимый стаж и пенсионные баллы, могут докупить их для получения страховой пенсии. Стоимость одного балла с 2026 года выросла до 65 600 рублей, сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и страховой стаж от 15 лет. Купить разрешено не более половины требуемого стажа (7,5 лет), а в 2026 году максимум можно приобрести 8,7 балла.

«С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — сказал Машаров.

Страховая пенсия — наиболее распространенный вид выплат, складывающийся из фиксированной части и накопленных пенсионных баллов (ИПК). Количество баллов зависит от стажа и размера зарплаты, а их стоимость ежегодно индексируется государством. Работающие пенсионеры могут накопить дополнительно до трех баллов в год.

10 января зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит более 27 тысяч рублей в месяц.

