Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях видео удара новейшей ракетой «Орешник» по целям во Львовской области и подчеркнул, что Россия не приемлет размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран Европы или НАТО. Западные СМИ и эксперты отметили, что «Орешник» с его гиперзвуковой скоростью делает Европу уязвимой, а современные системы ПВО не способны его перехватить.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео удара ракетой «Орешник» по целям во Львовской области, снятое камерой видеонаблюдения. Он подчеркнул, что Россия не приемлет размещения на Украине каких-либо западных контингентов.

«Правящие европейские придурки все-таки хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось, что Россия не примет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине, но нет, Микрон (так Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона. — прим. ред.) продолжает распространять эту чушь. Ну что ж, вперед тогда. Вот что вы получите», — указал Медведев.

В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по ключевым объектам на территории Украины с применением комплекса «Орешник», сообщали в Минобороны РФ. По данным ведомства, под удар попали предприятия, связанные с производством беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в обеспечении украинского оборонно-промышленного комплекса. В министерстве подчеркнули, что атака стала ответной мерой на удар ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Уязвимая Европа

Российская ракета «Орешник» делает Европу более уязвимой, заявил британский телеканал Sky News.

«С заявленной дальностью до 5500 километров баллистическая ракета «Орешник» теоретически может достичь большей части Европы », — отмечает канал.

Отдельное внимание эксперты уделяют высокой скорости ракеты, которая, по данным аналитиков, достигает скорости 10–11 Махов, или около 3,7 тыс. м/с.

Такие характеристики существенно сокращают время реакции систем противовоздушной обороны: чем выше скорость цели, тем сложнее ее своевременно обнаружить, сопроводить и перехватить.

Невозможность перехвата

В свою очередь, газета The New York Times заявила, что удар «Орешником» по целям во Львовской области продемонстрировал невозможность перехвата этой ракеты.

«Баллистические ракеты выводятся в атмосферу с помощью ракетных двигателей, а затем под действием силы тяжести с высокой скоростью падают на землю. Это значительно затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны и делает его практически невозможным в случае сброса суббоеприпасов», — указала NYT.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что из-за малого полетного времени средства ПВО не успеют среагировать на пуск «Орешника».

«С момента выхода из транспортно-пускового контейнера до выхода в космос, то есть в самый уязвимый для ракеты момент, проходит очень мало времени. Нужно еще учитывать, что боевые блоки ракеты двигаются со скоростью 10-11 Махов, это гиперзвуковая скорость такого уровня, что сегодня даже близко не существует ракет-перехватчиков, которые могли бы отработать по «Орешнику»», — приводит его слова Aif.ru.

Экс-полковник армии США Дэниел Дэвис также заявил, что современные системы ПВО не могут обнаружить эту ракету .

« Если [президент Украины Владимир] Зеленский, например, скажет, что ему нужно спрятаться в бункере, это не поможет . Если такое оружие выбрало цель, оно пройдет в этот бункер как нож сквозь масло», — заявил Дэвис.

Позиция Европы

Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что Россия должна быть «привлечена к ответственности» за удары по целям во Львовской области с применением «Орешника», «в результате которых жители Киева, Львова и Кривого Рога остались без электричества и водоснабжения».

Итальянское издание L'AntiDiplomatico указало что этот удар стал не только демонстрацией военных возможностей, но и свидетельством твердого намерения Москвы последовательно добиваться заявленных целей.

На этом фоне, по мнению обозревателей, все отчетливее проявляется несостоятельность западного курса: стратегия «управляемой эскалации», о которой говорили в Вашингтоне и Брюсселе, перерастает в более сложное и рискованное противостояние с применением высоких технологий, тогда как сама Европа все больше оказывается в роли уязвимого наблюдателя.