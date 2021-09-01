01 сентября 2021, 00:05 Фоторепортажи Названы 10 главных молодых актрис России

Порталы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.ру» составили рейтинг главных молодых российских актрис в возрасте до 35 лет.



Оценивалось общее количество кинопроектов и главных ролей актрис, степень их вовлеченности в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на онлайн-платформах.



Первое место в списке заняла Любовь Аксенова — за счет рекордного спроса на сериалы, где она принимала участие. Успех занявшей второе место Александры Бортич заключался в популярности ее кинотеатральных проектов. Третье место получила Ирина Старшенбаум — за счет высокого спроса на онлайн-платформах.



Кто еще попал в рейтинг молодых актрис России — в фотогалерее «Газеты.Ru».

close Ирина Старшенбаум, Александра Бортич, Любовь Аксенова Любовь Аксенова, 31 год Александра Бортич, 26 лет Ирина Старшенбаум, 29 лет Стася Милославская, 26 лет Надежда Михалкова, 34 года Анна Котова-Дерябина, 35 лет Софья Эрнст, 33 года Мила Сивацкая, 22 года Ольга Дибцева, 35 лет Ангелина Стречина, 25 лет

