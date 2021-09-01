Порталы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.ру» составили рейтинг главных молодых российских актрис в возрасте до 35 лет.
Оценивалось общее количество кинопроектов и главных ролей актрис, степень их вовлеченности в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на онлайн-платформах.
Первое место в списке заняла Любовь Аксенова — за счет рекордного спроса на сериалы, где она принимала участие. Успех занявшей второе место Александры Бортич заключался в популярности ее кинотеатральных проектов. Третье место получила Ирина Старшенбаум — за счет высокого спроса на онлайн-платформах.
Кто еще попал в рейтинг молодых актрис России — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Названы 10 главных молодых актрис России
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