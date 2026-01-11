Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью британскому телеканалу ITV News охарактеризовал Владимира Зеленского как «напористого сукина сына».

В ходе беседы Келлог, бывший советник по нацбезопасности в администрации Трампа, дал колоритную оценку стилю руководства украинского президента, отметив его упрямство и умение работать с медиа.

«Он упрям. У него есть свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ. Мы в Соединенных Штатах не видели такого лидера, как он, со времен Авраама Линкольна», — заявил Келлог.

В 2022 году официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга назвала Зеленского «сукиным сыном».

Тогда же глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Запад выстраивают свою политику в отношении президента Украины по принципу, который можно описать как «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

