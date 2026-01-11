В России ожидают снижения спроса на бьюти-процедуры

Женщины стали реже пользоваться услугами бьюти-мастеров из-за роста цен, сказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова. По ее словам, спрос на услуги салонов красоты продолжит снижаться в 2026 году.

«Действительно, в конце 2025 года бьюти-индустрия столкнулась с серьезным снижением спроса. Причин для этого много. Это рост налоговой нагрузки и издержек бизнеса на аренду и расходные материалы, импортные препараты, из-за чего многие участники рынка были вынуждены начать поднимать цены. Перегрев рынка предложением, причем далеко не всегда качественным, был. Изменение потребительского поведения, здесь и мода на «натуральность» и отказ от дорогостоящих процедур, и выбор в пользу более бюджетных решений, тоже произошло.

Вероятнее всего, этот тренд сохранится в ближайшие месяцы», — отметила Омарова.

По ее словам, во многом это будет обусловлено снижением потребительской активности. Основной спад в бьюти-сфере впереди – январь и начало февраля считаются одними из самых слабых месяцев с точки зрения посещаемости и доходов для участников рынка, предупредила Омарова.

Вместе с тем, говорить о кризисе в отрасли будет сильным преувеличением, считает косметолог. По ее словам, скорее происходит трансформация, в ходе которой с рынка могут уйти многие игроки – новые или те, которые не сформировали пул постоянных лояльных клиентов, не разработали свое конкурентное предложение, не смогли оптимизировать свои бизнес-модели, адаптировать предложения под изменения потребительских предпочтений.

«Турбулентные времена проходит бьюти-сфера во всем мире. Экономическая ситуация в большинстве стран находится в высокой степени неопределенности. Сложно предсказать сценарий развития бьюти-сферы в разных странах, однако понятно, что для всех период легких денег и быстрого роста остались позади. Впереди нас ждет время жесткой конкуренции и пересмотра бизнес-моделей», — считает Омарова.

Она уверена, что именно российский сегмент бьюти-рынка пройдет сложные времена без серьезных потерь. Уход за собой даже в сложные времена - в кризисы и ковид всегда оставался неизменной строкой бюджета российских семей, констатировала косметолог. Она добавила, что для большинства жителей мегаполиса бьюти-услуги не воспринимаются как «роскошь» - это скорее неотъемлемая часть привычного образа жизни — причем, не только для женщин, но и многих мужчин. Например, за последний год Омарова отметила 15-процентный рост спроса на уходовые и инъекционные процедуры со стороны мужчин. Правда, расходы женщин на бьюти-услуги остаются гораздо более высокими – примерно вдвое, сказала эксперт.

По ее мнению, потребление бьюти-услуг станет более «осознанным», многие не особенно популярные процедуры окончательно уйдут в прошлое.

Потребители будут еще более требовательными к цене, а значит у участников рынка снизится маржа, считает Омарова.

Неизменное подорожание материалов может подтолкнуть часть аудитории к экономии, допустила косметолог. Она пояснила, что менее платежеспособная аудитория реже будет посещать специалистов бьюти-индустрии, может вырасти объем home сегмента. Спрос со стороны более платежеспособной аудитории и аудитории со сформировавшимися бьюти-привычками останется неизменным, подчеркнула Омарова.

«Усилится фокус на наиболее востребованных решениях – диагностике, глубоко персонализированных программах, экспресс-форматах, комбинирующих несколько процедур за одно посещение, а также восстановлении лица после резкого похудения, устранении последствий стресса, массаже лица, тела и головы, аппаратных и инъекционных процедурах», — заключила косметолог.

Жительницы России в 2025 году все чаще сокращали расходы на бьюти-процедуры и отказывались от маникюра, наращивания ресниц и коррекции бровей. По оценкам участников рынка, спрос на такие услуги просел на 20–40%. В Ассоциации предпринимателей индустрии красоты связали это с падением доходов и ростом экономической неопределенности: на фоне тревожности женщины в первую очередь закрывают базовые потребности, а траты на внешний вид переносят или урезают. Эксперты отметили, что декабрь, который обычно приносит мастерам основной заработок, в этот раз оказался самым слабым за десятилетие. На фоне снижения потока клиентов салоны, по их данным, недополучают до 30% выручки.

