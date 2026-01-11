Размер шрифта
Четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Воронеж

Гусев: в Воронеже количество пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до четырех
Телеграм-канал «Mash»

Количество пострадавших при атаке дронов на Воронеж увеличилось до четырех человек. В настоящее время раненых госпитализировали, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

«По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — написал Гусев.

Глава региона также заявил о том, что повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов, в двух из которых произошли возгорания. В настоящее время все возгорания потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники, уточнил Гусев.

Губернатор напомнил, что режим опасности атаки БПЛА до сих пор действует на всей территории региона. Он также дал совет жителям, не пренебрегать мерами безопасности.

До этого Гусев сообщил жителям Воронежа о запрете делиться в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО. А также губернатор призвал граждан не трогать обломки летательных аппаратов.

Ранее падение обломков сбитых дронов вызвало пожар в квартире в Воронеже.

