Россиянам дадут больше времени для оплаты коммунальных услуг

С 1 марта в России сдвинется крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг — его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, соответствующий закон уже вступает в силу и предусматривает сдвиг дедлайна на пять дней вперед. Это позволит гражданам вносить плату за коммунальные услуги до 15-го числа.

Депутат отметил, что нововведение направлено на поддержку россиян. Он пояснил, что многие получают заработную плату после 10-го числа — в период с 12-го по 15-е, поэтому прежний срок оплаты был для них неудобным. Новый порядок позволит оплачивать счета уже после поступления дохода.

Колунов подчеркнул, что речь идет не только о комфорте, но и о снижении числа просрочек. По его словам, перенос срока поможет избежать начисления пени и других санкций за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

До этого в Госдуме предложили ограничить расходы на ЖКХ. Представители партии ЛДПР подготовили законопроект о введении максимальной доли расходов на жилое помещение и услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 10% от семейного дохода.

Лидер фракции Леонид Слуцкий рассказал, что рост тарифов ставит семьи перед выбором: отказаться от еды или лекарств для оплаты коммуналки. По его словам, зарплаты и пенсии не поспевают за индексацией. Таким образом, долг населения превысил 1,2 трлн рублей.

