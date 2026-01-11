Размер шрифта
В Таиланде катер с русскоговорящими туристами затонул после столкновения с траулером

SHOT: на Пхукете катер с 52 туристами столкнулся с траулером и ушел под воду
Телеграм-канал «SHOT»

Скоростная лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером у берегов Пхукета и затонула, несколько человек пострадали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, авария произошла утром недалеко от острова Ко Кай. Катер Korawich Marine 888 на ходу врезался в траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту находились 52 туриста и трое членов экипажа.

В результате удара носовая часть лодки получила серьезные повреждения, судно начало тонуть и вскоре перевернулось. На борту началась паника, пассажиры в спешке помогали своим близким выбраться с тонущего катера.

Все 55 человек оказались в воде. Предварительно, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.

До этого в Подмосковье завели уголовное дело после того, как мальчик упал в воду с катера. Инцидент произошел на канале имени Москвы. По предварительной информации, катер врезался в берег и перевернулся. В момент аварии на борту, по данным СМИ, находилась семья. Пятилетний ребенок упал в воду, к его поискам подключились спасатели.

Ранее турист из России ушел под воду во время купания на Пхукете на глазах у друзей.

